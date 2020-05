Sassuolo, Carnevali: “Boga non lo regalo. Spadafora? Vive in un momento di confusione…”

TORINO – L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato ai microfoni di Ceramicanda facendo il punto sulle cessioni e sulla ripresa della Serie A: “Non calerà il prezzo suo e degli altri, siamo una bottega cara e non regaliamo nessuno. Ripresa della Serie A? L’interruzione alla serie A costa più di 200 milioni, al Sassuolo tra i 10 e 12. Non si ricominciasse il danno sale a 800 milioni e diverse società fallirebbero, porterebbero i libri in tribunale: la A traina anche la B, le giovanili, il calcio femminile…”. Poi la stoccata a Spadafora: “Mi sembra che viva un momento di confusione, se dipende dal Governo vedo emergere nuove consapevolezze e la massima disponibilità dei club a soddisfare le condizioni di sicurezza richieste”.

