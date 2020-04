Sassuolo, Caputo: “Vogliamo finire il campionato. La Juve è la squadra più forte della Serie A”

TORINO – L’attaccante del Sassuolo, Francesco Caputo, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport di vari argomenti come la ripresa del campionato e la lotta al coronavirus: “Covid-19 nei calciatori? La cosa più importante è che nessuno abbia avuto problemi gravi. Intendo niente ricovero in ospedale e nessun rischio di vita. Forse il modo in cui curiamo il nostro fisico, l’attività sportiva, i controlli e la vita sana hanno permesso a noi giocatori di limitare gli effetti del virus. Campionato e squadra favorita? L’idea che tutti noi calciatori abbiamo è quella di concludere il campionato. Anche in estate. Ci dovranno essere le condizioni, ma prendendo le dovute precauzioni sia per noi che per le persone che lavorano nel calcio, credo sia giusto arrivare alla fine. Se il campionato tornerà, il messaggio sarà positivo per tutto il Paese. Magari giocare a porte chiuse non sarà il massimo, ma ripartire vorrà dire aver compiuto il primo passo verso il ritorno alla normalità. La Juventus è sempre la squadra più forte del torneo e che lo sta dimostrando sul campo, ma la formazione che mi ha impressionato di più è la Lazio. Sono un grande estimatore di Ciro Immobile, un attaccante che sta facendo cose super. Complimenti pure all’Atalanta che ha avuto un percorso formidabile sia in Italia sia in Europa. Ogni anno che passa mi impressiona sempre di più”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<