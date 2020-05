Sassuolo, appuntamento domani ore 9: “Giocatori felici di tornare”

TORINO – (ANSA) – ROMA, 03 MAG – Appuntamento alle 9, domattina. Il Sassuolo e’ la prima squadra di serie A a riprendere gli allenamenti in forma strettamente individuale, e i calciatori, come spiega all’ANSA il ds emiliano Giovanni Carnevali “sono felici di tornare nel loro centro sportivo, un piccolo passo verso la normalità”. Tutto e’ stabilito secondo un programma che scagliona i giocatori dalla mattina fino alle 15: mai piu’ di due su ognuno dei tre campi, docce e palestre chiuse, si arriva da soli in tuta e si torna a casa per la doccia, anche l’acqua da bere viene da casa. Presenti al centro sportivo solo un medico e un preparatore del club “In questa fase, sostituiamo semplicemente il Parco, potenziale pericolo anche per i tifosi, con il centro sportivo”, spiega Carnevali. (ANSA).

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<