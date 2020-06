TORINO – La Juventus ritroverà domani sera contro il Milan il campo dopo l’interruzione a causa del Covid.

I bianconeri ritroveranno anche Maurizio Sarri, che in questi giorni sta dirigendo con attenzione e cura dei dettagli gli allenamenti. Il tecnico si troverà in panchina domani sera dopo 3 mesi di stop, ed è pronto a guidare la sua Juventus alla conquista dei tre obiettivi per cui ancora è in corsa.

