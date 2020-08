Sarri all’ultima spiaggia è costretto a vincere

TORINO- Il match di stasera contro il Lione potrebbe essere l’ultima spiaggia per Maurizio Sarri. In caso di eliminazione, e quindi di mancata qualificazione ai Quarti di finale di Champions League, l’allenatore ex Napoli potrebbe essere esonerato. Rimane sempre il condizionale sulla questione relativa all’esonero, ma sicuramente questa sera Maurizio Sarri è chiamato a ribaltare il risultato dell’andata, senza ombra di dubbio.

