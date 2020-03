Santacroce: “Se si devono recuperare le partite, non ha senso togliere gli stipendi”

TORINO – L’ex difensore del Napoli Fabiano Santacroce, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di NapoliSoccerMagazine.com, dove ha parlato dell’eventuale taglio agli stipendi dei giocatori.

“Se il campionato finisce oggi, allora è normale, non sto lavorando, quindi è giusto che non arrivi uno stipendio. Ma se dobbiamo recuperare partite, anche fino a luglio, le vacanze ce le siamo bruciate dovendo stare adesso a casa forzatamente. Quindi se poi dobbiamo giocare ogni tre giorni, giocare una partita e finire il campionato, non ha senso toglierci lo stipendio”.