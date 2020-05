Samuel: “È impressionante l’entusiasmo che ha scatenato la Bundesliga”

TORINO – L’ex difensore di Roma e Inter Walter Samuel, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de Il Corriere dello Sport, dove ha parlato anche della ripresa del calcio tedesco.

“Mi auguro che si torni a giocare per dare un po’ di gioia alla gente, è impressionante l’entusiasmo che ha scatenato la Bundesliga. Il calcio è importante, sicuramente il Governo e le autorità scientifiche hanno le loro preoccupazioni, ma mi auguro che si possa tornare a giocare per i calciatori, per la gente che lavora, mi auguro che ripartano anche gli altri sport. Mi sono accorto che guardando le partite in Germania la gente è contenta. Lo Scudetto? Se ricomincia il campionato sarà un po’ diverso, ci saranno tanti elementi da tenere in considerazione, si giocherà ogni tre giorni. Chi avrà la migliore condizione fisica la spunterà. Sarà importante mantenere la forma ed evitare infortuni”.