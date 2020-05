Sampdoria, Jankto: “Avversario più forte? Mi piace Pjanic, non perde mai un pallone”

TORINO – Jakub Jankto, centrocampista della Sampdoria, ha parlato nel corso del Samp eSports Weekend sul canale Twitch della società parlando anche di Juventus: “Avversario più forte? Come squadra mi ricordo quando ero con l’Udinese a Napoli: non toccai il pallone per quarantacinque minuti. Giocavamo più bassi sperando di ripartire in contropiede ma il Napoli di Sarri giocava il calcio più bello del mondo. Come giocatori singoli, ci sono tantissimi fenomeni. Mi piace Pjanic, non perde mai un pallone, poi ci sono Ronaldo, Higuain, Dybala”.

