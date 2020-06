Sampdoria, il brasiliano Verissimo può arrivare subito

TORINO – (ANSA) – Lucas Verissimo potrebbe arrivare subito alla Sampdoria per ambientarsi ed essere tesserato poi dal 1 luglio. L’indiscrezione arriva ancora dal Brasile dove il giocatore ha rinnovato col Santos fino al 2024 ma il club brasiliano vuole venderlo per fare cassa. L’allungamento del contratto potrebbe servire per alzare il prezzo e cederlo intorno ai cinque milioni di euro. La Sampdoria sarebbe in pole position anche se il difensore 24enne piace molto in Turchia. (ANSA).

