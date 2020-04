Samp, Ranieri: “Con una gara ogni tre giorni il quadro può essere devastante per il sistema immunitario dei giocatori”

TORINO – Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato ai microfoni de La Repubblica circa vari temi tra cui la ripresa del campionato di Serie A: “Non so se possa essere finita la Serie A. Giudico quella che è la realtà: l’Italia è sommersa come se fossimo in guerra. Senza contare che le trasferte sono viaggi e in Italia non ci sono più zone franche. Quando luoghi e alberghi saranno sicuri? Si parla di gare in campo neutro escludendo qualche regione. Non sono d’accordo: o si riprende tutti o nessuno. Porte chiuse? Non è calcio ma se è l’unica via l’accetteremo. Non ora però: ficchiamocelo in testa. A fine partita il sistema immunitario di un calciatore si abbatte. Con una gara ogni tre giorni il quadro può essere devastante”.

