Salihamidzic: “Lewandowski è da Pallone d’Oro”

TORINO – L’ex giocatore della Juve Hasan Salihamidzic, ora ds del Bayern, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo, dove ha parlato di Robert Lewandowski.

“Per me merita il Pallone d’Oro. Non ci sono molti calciatori come lui al mondo. E’ un professionista esemplare, merita tutto il successo che sta ricevendo. E’ vero che la squadra lo ha aiutato molto nel segnare tutti questi gol, ma il suo contributo è stato fondamentale per vincere la Champions”.