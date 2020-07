Salah: “Spero di restare a lungo nel Liverpool”

TORINO – (ANSA) – “Non riesco a descrivere le mie sensazioni per questa vittoria fantastica. A Liverpool vivo un’esperienza felice, mi piace respirare quest’atmosfera: stare qui è diverso da qualsiasi altro posto. Adoro vivere in questa città e voglio rimanere con i ‘Reds’ il più a lungo possibile”. Così Mohamed Salah, attaccante del Liverpool neocampione d’Inghilterra, ai microfoni di BeIN Sports, ha parlato della recente conquista del titolo alle dipendenze di Juergen Klopp, ma anche della propria esperienza nella città dei Beatles.

“Siamo una macchina perfetta, c’è grande sintonia ed empatia fra tutti i compagni di squadra, ma dobbiamo ottenere sempre di più – aggiunge l’ex Roma e Fiorentina, che in Inghilterra ha giocato pure con il Chelsea -. Sarà difficile esprimerci ancora su questi livelli, sia in Premier che in Champions, ma non impossibile”. (ANSA).

