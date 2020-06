Sacchi: “Questa Juve non è costruita per Sarri, bisogna acquistare elementi che permetteranno al tecnico di esaltare le sue qualità”

TORINO – L’ex allenatore, Arrigo Sacchi, ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera circa il cammino della Juventus in campionato ed in Europa con Maurizio Sarri: “Maurizio è un grandissimo allenatore, sa essere autore e direttore d’orchestra, convinto che la squadra migliori i singoli. Lui, Giampaolo e Gasperini devono capire che non sono maghi e hanno poco tempo a disposizione. Credono nelle loro qualità, ma devono farsi prendere i giocatori adatti. Juve non costruita per Sarri? Non ha gli interpreti giusti. Non mi fraintendete: faccio un tifo esagerato per i bianconeri che sono i leader in Italia. Però negli ultimi dieci anni nessuna squadra italiana ha vinto in Europa mentre negli anni novanta dominavamo la scena. Spero che la Juve possa interrompere questa tradizione negativa. Ma per farlo deve comprare elementi che permetteranno a Sarri di esaltare le sue qualità”.

