Sacchi: “Quella di Pirlo è una scommessa vincente”

TORINO – L’ex allenatore della nostra Serie A Arrigo Sacchi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de la Gazzetta dello Sport, dove ha parlato anche di Pirlo.

“Sorpreso da Pirlo, ma anche contento. Ho sempre ammirato chi si prende dei rischi, e in questo caso se li sono presi sia i dirigenti sia Pirlo. E’ una scommessa che può essere vincente, però a un patto, che la società segua le idee dell’allenatore, che lo supporti e che ne condivida le scelte di mercato. Non com’è stato con Sarri, per intenderci”.