Rummenigge: “La formula perfetta per la Champions non esiste”

TORINO – Il ds del Bayern Rummenigge, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Tuttosport, dove ha parlato anche della Champions.

“La formula perfetta per la Champions? Non esiste. Quello che conta è la filosofia, che però cambia da club a club e non è esportabile. Il Bayern è diverso dalla Juventus o dal Real Madrid, le inglesi sono realtà con altre differenze ancora. La mia idea è che i soldi siano importanti, ma lo sia altrettanto la mentalità della società. Oltre ai campioni, che sono indispensabili per vincere, abbiamo costruito un gruppo forte e in sintonia con l’allenatore. Noi abbiamo trovato questo equilibrio, però non mi sento di dare consigli a nessuno”.