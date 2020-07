TORINO- Ai microfoni di Sky Sport Deutschland, il dirigente del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge ha parlato di Alaba: “Per me è come fosse una sorta di Beckenbauer. Lui sa cosa può avere da noi e noi sappiamo cosa possiamo avere da lui. L’agente cerca di ottenere il massimo, così come il Bayern cerca di preservare le sue finanze. Penso sia nella natura delle cose. Sono ottimista sul fatto che troveremo un accordo”.

