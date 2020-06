Rosucci: “Grazie alla Juve siamo tornate subito in campo”

TORINO – La giocatrice della Juventus Women Martina Rosucci, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di JTV, dove ha parlato anche della ripartenza del calcio femminile.

“Grazie alla Juventus siamo tornate quasi subito in campo, ovviamente rispettando tutti i protocolli. È stato un privilegio per noi. L’emozione è stata tanta, aspettavamo da tanto tempo questo momento. Il gruppo mancava, è stata una fortuna. Ringraziamo sempre la Juve per questo privilegio di poterci allenare”.