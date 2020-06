Rossi: “La Juventus si è accontentata”

TORINO – L’ec attaccante della Juventus Paolo Rossi ha parlato intervistato dai microfoni della Rai.

“La Juventus meglio undici contro undici, la prima mezz’ora l’ha fatta veramente alla grande. Il Milan invece meglio in dieci contro undici, è successo l’inverso di quanto ci aspettavamo. La Juventus ha avuto un po’ difficoltà una manovra molto lenta, compassata, una squadra che sembrava poco brillante. Più passavano i minuti, più il Milan l’ha messa in difficoltà. Nel secondo tempo il Milan ha preso un po’ più di coraggio e sembrava che ad un certo punto potesse anche farcela. Una Juventus che si è accontentata, forse anche per mancanza di grande condizione fisica”.

