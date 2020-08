TORINO – L’ex stella dell’Inter e del calcio internazionale Ronaldo, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sport Week, dove ha parlato anche della supremazia della Juve.

“Ho fiducia in Zhang e in questa gestione. E da tifoso interista ho il sogno di tutti i tifosi: massimo rispetto per la Juve, che in Italia è un esempio di come si gestisce un club e si costruisce un ciclo, ma è ora che questa dittatura finisca. E tocca all’Inter, non vedo altra possibilità”.