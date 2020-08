TORINO- Emergono retroscena importanti sull’esperienza in bianconero di Maurizio Sarri. Come scrive Nerozzi sul Corriere della Sera, è stato un “fallimento lessicale e spirituale, per affinità elettive, tra Sarri e i giocatori, fin dal principio”. Dopo il suo primo tempo alla guida della Juve, sotto 1-0 con il Tottenham, Sarri se ne esce con questa battuta: “Ma come ho fatto a perdere due scudetti contro di voi?”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<