Ronaldo a caccia della Coppa Italia

TORINO – La Juventus scenderà questa sera in campo nel ritorno della semifinale di

Coppa Italia contro il Milan.

Una grande sfida, che vedrà il ritorno del calcio giocato in Italia, e quello di Cristiano Ronaldo in campo: il portoghese è in grande forma e punta a trascinare i bianconeri in finale, visto anche che la Coppa Italia è l’unico trofeo di quelli disputati che manca nella sua bacheca, e che segnerebbe il 31esimo in carriera.

