Roma, Zaniolo: “Finito l’intervento, giuro che da adesso farò i buchi in campo. Ci vediamo tra poco”

TORINO – Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma, ha pubblicato una foto sul suo profilo ufficiale Instagram in cui mostrato che ha terminato l’intervento al naso, che lo costringeva a tenere la bocca aperta per una migliore respirazione durante le partite. Dopo il recupero al legamento crociato e dopo il piccolo intervento al naso, il giocatore giallorosso si accinge a tornare in gruppo con la squadra. Il suo rientro in campo è previsto tra circa un mese. Queste le sue parole: “Finito l’intervento, giuro che da adesso farò i buchi in campo. Ci vediamo tra poco”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<