Roma, visita di controllo ok per Zaniolo

TORINO – (ANSA) – Visita di controllo ok per Nicolò Zaniolo dopo l’intervento al naso. C’è un progressivo e costante miglioramento della capacità respiratoria. L’attaccante della Roma e della nazionale si è recato oggi pomeriggio all’Istituto di Medicina gestito da Sport e Salute, braccio operativo dello Stato per il mondo sportivo, presso l’Acquacetosa. Zaniolo, accompagnato dal medico sociale giallorosso Vincenzo Costa, è stato visitato dal professor Lino Di Rienzo Businco, che lo ha operato ai turbinati il 10 giugno e lavora anche all’Istituto di Medicina dello Sport, centro di eccellenza al servizio di atleti di vertice e amatoriali, oltre che hub medico delle Federazioni. “Da ora buchi solo in terra”, era stato l’annuncio di Zaniolo subito dopo l’operazione. Prosegue, dunque, il percorso di recupero del giocatore. (ANSA).

