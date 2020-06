Roma, senti Schick: “Voglio restare a Lipsia, qui è tutto bellissimo”

TORINO – Patrik Schick, attaccante in prestito al Lipsia di proprietà della Roma, ha parlato ai microfoni di Sport Buzzer circa il suo futuro: “Non sono la persona giusta con cui parlarne, sono i due club a dover trovare un accordo. Ma ho detto più volte che mi piacerebbe rimanere a Lipsia. La squadra, il modo in cui giochiamo, l’allenatore e la città sono perfetti per me e mi sono adattato benissimo. Sono soddisfatto, ma posso fare sempre di più. Ho avuto all’inizio l’infortunio alla caviglia che mi ha condizionato, ma sono andato avanti. I tifosi non hanno ancora visto il miglior Schick, ma sto lavorando ogni giorno per far sì che succeda il prima possibile”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<