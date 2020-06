Roma, Pallotta: “Ultima offerta di Friedkin inaccettabile, ma sono pronto ad ascoltarlo di nuovo”

TORINO – Il presidente della Roma, James Pallotta, ha rilasciato una lunga intervista al sito web ufficiale del club chiarendo alcuni aspetti come lo stadio della Roma, il mercato, la cessione del club ed i problemi finanziari legati al coronavirus. Di seguito ne riportiamo un estratto: “L’ultima offerta semi-concreta che abbiamo ricevuto dal gruppo Friedkin non era minimamente accettabile. Se avesse i soldi e volesse parlare ancora e avanzare un’offerta tale da essere ritenuta accettabile da tutti noi per la Roma, lo ascolteremmo. Invecchiando sto pensando al futuro e vorrei lasciare il club in mani ottime, solide – aggiunge -. Vorrei qualcuno che sia una buona guida per la Roma e che le permetta di poter competere come a tutti noi piacerebbe.

