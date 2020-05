Roma, Juan Jesus: “Vorrei restare qui tanti anni. Ripresa? Stiamo lavorando per farci trovare pronti”

TORINO – Il difensore della Roma, Juan Jesus, ha parlato ai microfoni ufficiali del club dell’arrivo nel club giallorosso e della ripresa del campionato: “Ho avuto la possibilità di venire a Roma e ovviamente non ci ho pensato due volte. È una grande società, da anni giocava in Champions League, all’epoca c’era Spalletti, sono venuto di corsa anche perché pensavo che all’Inter il mio ciclo fosse chiuso. Venire qui è stata un’esperienza bellissima, abbiamo fatto tanto: secondo posto, terzo posto, semifinale di Champions League dopo tanti anni. Ancora devo fare tante cose per questa Società e mi piacerebbe rimanere qui veramente per tanti anni perché sto bene, la mia famiglia anche, mio figlio è nato qui, non ho un motivo per andare via. Il ritorno è stato un po’ strano, eravamo abituati a salutarci, scherzare, abbracciarci. Ora invece dobbiamo rimanere a distanza. Anche nel lavoro mi mancano tanto le esercitazioni di gruppo sul possesso palla. Per ora la situazione è questa ma gli allenamenti stanno andando bene, stiamo rimettendo benzina in corpo per farci trovare pronti”.

