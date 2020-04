Roma, Fonseca: “Spero di rientrare velocemente a lavorare a Trigoria. Al rientro avrò quasi tutta la rosa”

TORINO – L’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato ai microfoni de Il Romanista circa la ripresa della Serie A: “Spero di ritornare velocemente a lavorare a Trigoria. Al rientro avrò quasi tutta la rosa. I miei giocatori sono seguiti dal preparatore Nuno Romano, fisicamente stanno bene. Bisognerà capire quando comincerà anche la prossima stagione. Se giocheremmo a giugno e luglio e non ci sarà tempo per fermare i giocatori e dovremo fermarli ora, così da evitare sovraccarico nel prossimo campionato. Questo è un problema. Ci sono molte questioni importanti da affrontare. Difesa a tre? Qui in Italia lo fanno bene e penso di poterlo utilizzare perché può anche essere fatto in maniera offensiva. Inoltre è importante nella marcatura preventiva. Social Network? Li uso per raccontare i miei stati d’animo e qualche aspetto della mia vita personale. Leggo tutto quello che mi scrivono ma non rispondo”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<