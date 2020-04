Roma, Fonseca: “Pronti a ridurci gli stipendi. Pellegrini ha le caratteristiche per essere capitano”

TORINO – L’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 di vari temi come il taglio degli stipendi: “È difficile dire quando avverrà, ma dobbiamo pensare a due cose: la prima è quando ricominceremo veramente il campionato e poi quando cominceremo la prossima stagione. I giocatori non si sono fermati totalmente e in poche settimane saremo pronti a giocare. Giocare in estate? Sì, sono disposto se ne avremo le condizioni. In questo momento la salute di tifosi, giocatori e di tutti quelli che lavorano nel calcio è la più importante. Pellegrini ha un carattere forte e penso abbiamo la forza per diventare il capitano. In questo momento abbiamo Dzeko, ma per il futuro avrà tutte le caratteristiche per indossare la fascia. Zaniolo? Ho parlato con il dottore e mi ha detto che sta andando bene, sono positive le indicazioni che ho. Pronti a tagliarci gli stipendi”.

