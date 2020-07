Rolando Bianchi: “Sarri non è un allenatore da Juve”

TORINO – L’ex attaccante della nostra Serie A Rolando Bianchi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW, dove ha parlato anche di Maurizio Sarri.

“La bocciatura di Sarri c’è perché non si vede la sua impronta di squadra. Non è un allenatore adatto a questo tipo di squadre e per giocatori di livello. Loro sanno cosa fare in campo e devono andare in campo in tranquillità, liberi di giocare nella maniera a loro più consona. Allegri invece sapeva gestirli nella maniera giusta. E poi anche l’immagine, forse non è quella ideale per la Juventus”.