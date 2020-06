TORINO – L’ex attaccante della nostra Serie A Rolando Bianchi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio sportiva, dove ha parlato anche della ripresa del campionato.

“Ripartire in questo momento e in questa situazione è un po’ troppo forzato, avremo un alto rischio infortuni e meno qualità in campo. Avrei optato per altre soluzioni ma capisco che il lato economico è di primaria importanza”.