Rolando Bianchi: “Icardi ha fatto la scelta giusta ad andare al Psg. Ripresa Serie A? Follia giocare ogni 3 giorni”

TORINO – L’ex giocatore, Rolando Bianchi, ha parlato ai microfoni di casanapoli.net circa il riscatto di Icardi da parte del Psg e la ripresa del campionato di Serie A: “L’attaccamento di Icardi all’Inter non era falso. Quando la società non ti vuole più devi andar via, perché rischi di diventare un problema e alla prima partita che fai male ti mettono la croce addosso. Icardi ha fatto una scelta giusta ad andare al Paris Saint Germain. Gioca e fa goal. Ha fatto bene perché l’inter non lo voleva più. Per Mertens la situazione è diversa. La società lo vuole ancora. E anche lui in cuor suo si sente napoletano dopo tanti anni a Napoli. Cambiare squadra alla soglia dei trent’anni, lasciando un club dove hai fatto la storia è difficile. Ripartenza? La mia idea è che non si doveva ripartire. Ma il problema è che in Germania sono ripartiti e hanno messo gli altri campionati nella condizione di dover ripartire. Se non fosse ripartita la Germania probabilmente ci sarebbero stati interventi economici, anche europei, per aiutare le società. Per me è una follia giocare mercoledì e domenica di continuo. Giocare ogni tre giorni rischia di diventare brutto da vedere e pericoloso per gli atleti che sono sottoposti ad uno stress fisico e mentale”.

