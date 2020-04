Roberto Carlos: “La vittoria contro la Juve del ’98 la partita migliore in assoluto”

TORINO – L’ex difensore del Real Madrid, Roberto Carlos, ha parlato ai microfoni di The Player’s Tribune svelando un interessante aneddoto sulla Juventus nella finale di Champions League del ’98: “Loro erano lì per il terzo anno di fila mentre noi siamo arrivati alla partita da sfavoriti. La notte prima della finale, nessuno di noi riusciva a dormire. Siamo andati a letto alle dieci, poi però alle quattro del mattino ci siamo ritrovati tutti nella hall a raccontarci storie. Non avevamo paura, solo tanto rispetto per la Juve. Non abbiamo vinta quella partita con la nostra qualità, l’abbiamo fatta nostra con la motivazione. Non dimenticherò mai quella notte. Siamo andati diretti a Plaza de Cibeles. Le strade erano inondante da centinaia di migliaia di persone. Se dovessi scegliere il mio momento preferito dei miei anni al Real, sarebbe quel trionfo. Galacticos? Nello spogliatoio, ti guardavi intorno e vedevi un Pallone d’Oro, il giocatore dell’anno della Liga, il Pichichi, il miglior portiere del mondo e i campioni del mondo”.

