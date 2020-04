Rizzoli: “Stiamo facendo il possibile per riprendere in sicurezza”

TORINO – L’ex arbitro della nostra Serie A Nicola Rizzoli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Domenica Sportiva, dove ha parlato anche della ripresa del campionato.

“Se il Governo ha valutato i protocolli federali come da integrare, vuol dire che la situazione è da prendere con cautela: avranno valutato tutti i rischi del caso. Penso che il presidente federale e la Lega stiano facendo bene tutto ciò che serve per riprendere in assoluta sicurezza, è l’obiettivo comune. Noi aspettiamo di sapere regole, disposizioni e date disponibili: stiamo preparando vari programmi a seconda di quelle che saranno”.