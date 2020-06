Rivera: “Il Milan ha qualche problema. Non c’entro nulla con questa società”

TORINO – L’ex stella del Milan Gianni Rivera, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva, dove ha parlato anche della gara di questa sera.

“I tifosi si aspettano sempre di più dalla squadra per cui fanno il tifo, giusto che sia così. Il Milan ha qualche problema, adesso speriamo che vengano risolti. Dove metterei le mani, se potessi? Io non lo so. Non c’entro nulla con questa società, con l’ambiente e con tutto. Io aspetto di capire cosa succederà nel futuro. Ce lo devono dire loro”.