Rivaldo: “Messi e CR7 insieme alla Juve? È possibile”

TORINO – L’ex stella di Barcellona e Milan Rivaldo, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Betfair, dove ha parlato anche del futuro di Leo Messi che, potrebbe essere lontano dai Blaugrana, con la suggestione Juve che fa sognare tutti i tifosi juventini.

“Penso che alcuni agenti stiano già sognando la coppia Messi-Ronaldo alla Juve. Sarebbe un boom pazzesco, penso che i bianconeri con la spinta che avrebbero per visibilità e marketing recupererebbero qualsiasi investimento in poco tempo. Vederli insieme sarebbe un evento storico, molti sponsor credo che se lo augurerebbero e per questo potrebbe essere una possibilità”.