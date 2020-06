Riparte la Serie A, Torino-Parma 1-1

TORINO – (ANSA) – ROMA, 20 GIU – Torino e Parma hanno pareggiato 1-1 in uno dei recuperi della 25/a giornata del campionato di serie A che è ripartito oggi dopo 103 giorni di stop per l’emergenza coronavirus. Granata in vantaggio al 15 grazie ad un colpo di testa di N’Koulou sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il difensore si è poi inginocchiato per ricordare George Floyd. Il Parma reagisce e trova il pari alla mezzora con Kucka. Nella ripresa i granata hanno l’occasione per tornare in vantaggio ma Belotti si fa neutralizzare un calcio di rigore da Sepe in apertura del secondo tempo. (ANSA).

