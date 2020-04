Retroscena Zuniga: “Sarei potuto andare alla Juventus o al Barcellona, ma alla fine ho scelto il Napoli per i tifosi”

TORINO – L’ex giocatore del Napoli, Juan Camilo Zuniga, ha parlato ai microfoni di Gol Coracol svelando un interessante retroscena di mercato in cui è coinvolta anche la Juventus: “Avevo altre offerte, sarei potuto andare alla Juventus o al Barcellona, ma alla fine scelsi il Napoli per amore dei tifosi, per l’affetto della gente. Mi chiedeva di Napoli, io gli dicevo che sarebbe stato un po’ come giocare in Colombia perché la gente è molto calorosa, appassionata e divertente. Gli dissi anche che se fosse andato l’avrebbero adorato come fosse un dio. Al San Paolo si sarebbero alzati tutti in piedi a ogni pallone toccato. Gli consigliai di accettare perché avrebbe giocato sempre e lo avrebbero amato, sarebbe stata un’occasione perfetta”.

