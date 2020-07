Report dell’allenamento: escluse lesioni per Bentancur e Chiellini

TORINO – Rientrati nella notte da Reggio Emilia dopo la partita contro il Sassuolo, i bianconeri hanno subito ricominciato a lavorare, in vista della sfida di lunedì prossimo all’Allianz Stadium contro la Lazio.

Il menu, come sempre in un “day after” ha previsto recupero e scarico per chi ha giocato ieri sera, mentre il resto della squadra ha affrontato lavoro personalizzato.

Bentancur e Chiellini sono stati sottoposti questa mattina presso il J|Medical ad accertamenti radiologici che hanno escluso lesioni muscolari. Le loro condizioni verranno valutate di giorno in giorno.

Domani la squadra è a riposo: ritorno in campo per gli allenamenti programmato per sabato pomeriggio.

