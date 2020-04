Reparto per reparto: la difesa

TORINO – Ventiquattro le reti subite dalla difesa bianconera finora in campionato. Un dato superiore allo scorso anno, ma va detto che comunque quello della Juventus è il secondo miglior pacchetto arretrato della Serie A, alla pari con l’Inter. Meglio solo la Lazio, che comunque ha subito un solo gol in meno. Molto bene i bianconeri nei primi tempi: solo otto i gol subiti in questo frangente, nessuno dall’inizio del 2020.

Solo cinque i gol subiti, invece, dalla difesa della Juve in sette gare di Champions League a fronte di 12 reti messe a segno.

Ottima la prova della difesa bianconera contro l’Inter. La Juventus è rimasta sotto nel punteggio per soli 133 minuti, meno di ogni altra squadra in questo campionato.

87,75% è il dato sulla precisione nei passaggi dei giocatori juventini, dato che arriva anche grazie ai 1346 passaggi di Leonardo Bonucci in campionato (dato migliore nella squadra), e ai 941 del suo compagno di reparto Matthijs de Ligt.

197 i palloni recuperati in totale dai due centrali (nelle classifiche di squadra non compaiono Chiellini e Demiral, stoppati dai loro infortuni per molte settimane), 39 i contrasti effettuati (sempre dato aggregato riferito ai due calciatori).

Sempre un difensore è il leader di squadra per palloni giocati, questa volta un laterale: parliamo di Alex Sandro, con 1896, sesto in tutta la Serie A.

