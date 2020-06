Renato Portaluppi: “Arthur? Giocatore completissimo e può migliorare ancora”

TORINO – Renato Portaluppi ha parlato di Arthur, ormai nuovo centrocampista della Juventus: “Un giocatore completissimo. Gioca con intensità, segna, ha molta qualità e visione di gioco. Doveva migliorare negli inserimenti in area e lo ha fatto. Ricordo che, ancora prima che diventasse famoso, dissi a Tite: tieni d’occhio questo ragazzo, sfonderà nella Seleçao e poi in Europa. La Juve è una potenza come il Barça. E a Torino trova tre brasiliani: lo aiuteranno ad adattarsi. Arthur può migliorare ancora, da Messi con cui giocava a Cristiano con cui giocherà”.

