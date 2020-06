Reja: “Kumbulla era quasi del Napoli”

TORINO – L’ex allenatore della Lazio Edy Reja, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de Il Corriere dello Sport, dove ha parlato anche di Kumbulla, ad un passo dai biancocelesti.

“La personalità è un aspetto fondamentale per qualsiasi giocatore. Se indossi le maglie di club come Lazio, Milan o Juve devi averne per emergere. Lui, da questo punto di vista, è uno sicuro. Non gli interessa molto chi c’è intorno, non ha paura. Lo avevo consigliato al Napoli, mi sembrava che a gennaio lo avessero preso o quasi. Le relazioni erano buone, ne avevamo parlato anche con Tare”.