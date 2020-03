Reina: “Ho avuto il Coronavirus, sembra un camion che ti travolge”

TORINO – L’ex portiere del Milan Pepe Reina, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Cadena Come, dove ha parlato del suo stato di salute, alle prese con il Coronavirus.

“La scorsa settimana ho avuto tutti i sintomi del coronavirus, sono stati giorni difficili in cui ho preso ogni tipo di precauzione per non contagiare chi vive con me. Qui non si fanno i test e questo non può che essere un problema, ma adesso sto bene. È dura, è come se mi fosse passato addosso un camion.