Recoba: “Prima di andare all’Inter mi ha cercato anche la Juve”

TORINO – L’ex talento dell’Inter Alvaro Recoba, ha rilasciato delle dichiarazioni durante una diretta Instagram, dove ha parlato anche del suo passato, dove ha raccontato un particolare aneddoto di mercato.

“Sei mesi prima di arrivare all’Inter avevo fatto benissimo con il Nacional, poi il mio procuratore mi ha parlato di due possibilità: Inter e Juventus. Ero un ragazzino, avevo 20 anni. Non ti accorgi di dove vai, non lo sai. Il calciatore fa una carriera, i fenomeni di adesso non sapevano di arrivare così lontano”.