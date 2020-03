Rebus sul futuro di Icardi

TORINO – La Juventus continua a monitorare la situazione relativa all’attaccante dell’Inter in prestito al PSG Mauro Icardi.

Il giocatore a fine anno terminerà il periodo di prestito al PSG e il suo futuro è ancora incerto. Icardi può essere acquistato dai parigini per 70 milioni di euro alla fine della stagione, ma Leonardo ancora non è convinto del riscatto. Per questo la Juventus è alla finestra e aspetta l’eventuale occasione.

