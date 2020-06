TORINO – Il calciatore della Juventus Federico Bernardeschi è ancora incerto su dove giocherà il prossimo anno.

La Juventus sembra infatti intenzionata a cederlo a fine stagione, a meno di clamorose esplosioni in questi 2 mesi: il

Giocatore piace alla Roma, e potrebbe essere usato come pedina di scambio per arrivare ai giocatori giallorossi che interessano Paratici.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<