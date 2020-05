Real Madrid, Mourinho: “Il Real Madrid la mia squadra più forte”

TORINO – (ANSA) – ROMA, 02 MAG – “La mia squadra più forte”: Mourinho ricorda così la formazione del Real Madrid che nella stagione 2011-2012 vinse la Liga, lasciandosi alle spalle il Barcellona di Guardiola e Messi con otto punti di distacco. Nell’anniversario di quella vittoria il tecnico portoghese rievoca, con l’edizione online di Marca, anche il record di 100 punti nel campionato spagnolo e i 121 gol segnati dal suo attacco. Numeri ricordi entusiasmanti, anche se quell’anno -come ricorda lo stesso Mourinho- il Real fu eliminato da un rigore nel semifinali di Champions dal Bayern: “fu una cosa difficile da digerire”. Alla domanda se quello fu il punto più alto della sua carriera, Mourinho risponde: “Porre fine al dominio del Barcellona e farlo raggiungendo anche un record di punti rese ancora più interessante e importante quella vittoria. Non solo abbiamo vinto la Liga, l’abbiamo vinta in un modo che ha fatto la storia”. E subito dopo Mou ricorda che comunque ha vinto in Inghilterra, Italia e Spagna, oltrechè in Portogallo: “nessun altro l’ha fatto ancora”. (ANSA).

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<