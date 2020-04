RASSEGNA – Gs, la Juve insiste per Pogba

TORINO – Nonostante l’emergenza Coronavirus abbia messo in ginocchio non solo l’intero continente ma anche tutte le manifestazioni sportive, le società continuano a lavorare duramente sul mercato. In casa Juve il nome che da tempo circola in cima alla lista dei desideri di Paratici è quello di Paul Pogba. Stando a quanto riportato della versione odierna della Gazzetta dello Sport, la Vecchia Signora sarebbe disposta a fare follie pur di garantirsene le prestazioni e potrebbe sacrificare qualcuno tra Pjanic, Douglas Costa e Bernardeschi.