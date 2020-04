Ranieri: “Vanno bene le tre gare a settimana ma serviranno almeno cinque cambi a partita”

TORINO – L’ex allenatore della Juve Claudio Ranieri, ora sulla panchina della Samp, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Anch’io Lo Sport, dove ha parlato della ripresa del campionato e delle varie opzioni percorribili.

“Non so se è possibile o se non è possibile. Io dico che i medici devono prendersi le loro responsabilità e capire se è il caso di far riniziare o meno. Dal momento che è una malattia che nessuno conosce e nessuno sa come va a finire, i giocatori sono macchine di F1, vanno spinti al massimo: si potranno spingere al massimo questi ragazzi? E basterà poi un mese di preparazione per andare a giocare tre partite a settimana? Io non posso rispondere sì o no perché non sono un dottore. Io posso dire: ci fate ripartire, benissimo. Si prendono tutte le precauzioni del caso, benissimo. Giochiamo tre partite a settimana, benissimo. Allora, facciamo cinque cambi a partita così cerchiamo di aiutare i ragazzi a recuperare meglio. Perché sennò li portiamo allo stress massimo e non mi sembra il caso di portare allo stress massimo quei giocatori, e non dico soltanto i miei, che sono stati colpiti dal coronavirus”.