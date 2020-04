Ramsey: “Tornare al Cardiff? Un giorno potrei farlo. Ronaldo? Al primo allenamento mi ha detto…”

Il centrocampista della Juventus, Aaron Ramsey, ha parlato in una diretta Instagram con i tifosi del Cardiff, sua ex squadra. Il gallese ha parlato anche della sua esperienza alla Juventus: “Tornare al Cardiff? Grazie a loro sono diventato un calciatore professionista, quindi un giorno potrei tornare: perché no? Al momento nessuno può dirlo. Ronaldo? Oltre ad essere un giocatore incredibile, Cristiano è anche una bravissima persona, uno dei migliori nella storia del calcio. Al primo allenamento sono entrato in mensa e mi ha detto di sedermi accanto a lui. Abbiamo parlato molto, mi ha fatto subito sentire a mio agio. E’ una persona stupenda, ama i suoi compagni e negli allenamenti dà sempre il massimo”.

