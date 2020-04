Ramazzotti: “Ci sarà una sola finestra di mercato senza quella di gennaio. Messi all’Inter…”

TORINO – Il giornalista del Corriere dello Sport, Andrea Ramazzotti, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva di vari argomenti come la ripresa del campionato, allenamenti e la prossima finestra di mercato: “Ripresa? Non sappiamo quando e non lo sanno nemmeno le federazioni. Dobbiamo aspettare l’andamento della curva per poter tornare ad allenarsi. Auguriamo alla Germania di farcela, sarebbe un segnale importante. Tutti gli appassionati di calcio vorrebbero rivedere il pallone rotolare, anche se in questo momento si vive una vera e propria emergenza. Mercato? Verrà cambiato con un unica finestra, senza più quella di gennaio. La Fifa non ha dato raccomandazioni temporali, ha solo ribadito il limite delle 16 settimane. Si cerca una finestra comune a tutte le Leghe, con una stessa data di inizio e fine. Messi all’Inter? Vedendo la situazione economica mi sembra abbastanza difficile. Non credo che l’Inter possa arrivare a pagare l’ingaggio di Messi”.

